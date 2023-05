Essonne : le relais petite enfance de La Ferté-Alais va fermer ses portes

A La Ferté-Alais, le relais petite enfance (RPE), anciennement appelé le relais d’assistantes maternelles (RAM), fermera à la rentrée prochaine après le départ en retraite de l’animatrice présente depuis l’ouverture du site il y a seize ans.

L’annonce de la fermeture du relais petite enfance (RPE) de La Ferté-Alais suscite de vives émotions auprès des assistantes maternelles inscrites. Une pétition a été mise en ligne pour alerter les parents sur cette nouvelle. Elle recueille à ce jour un peu plus de 500 signatures. « Cette pétition a pour objectif de prévenir le plus de monde possible et surtout les familles impacts, explique une des membres du collectif. Nous avons signé des contrats avec des parents pour septembre en leur disant que leur enfant irait au relais et finalement, ce ne sera pas possible. Pour les parents, une assistante maternelle qui se rend au RPE est un plus. » La fermeture ne concerne pas le centre de loisirs des maternelles, ni l’accueil multi-parental, installés dans le même local.

Un lieu de proximité pour les familles et les assistantes maternelles

Le RPE est un établissement public, financé par la Caf et la MSA, qui accompagne gratuitement les parents et les assistantes maternelles dans les démarches administratives et met en place des ateliers collectifs dans le but de rassembler les professionnelles de la petite enfance des environs et les enfants accueillis qui se retrouveront à l’école par la suite. Celui de La Ferté-Alais est installé sur la commune depuis 2007 dans la Maison de l’Enfance Zozo Poulbot, situé dans l’allée Jean-Moulin. Il est géré depuis son ouverture par Marianne Yacoub qui prend sa retraite le 1er septembre prochain. « Le départ à la retraite de la responsable et le retrait de la commune de Ballancourt-sur-Essonne qui partageait jusqu’à lors notre agent à raison de deux jours par semaine, ont accéléré la décision de fermeture du RPE », indique la mairie de La Ferté-Alais, propriétaire des murs de la Maison de l’enfance.

Face à l’annonce de fermeture, les professionnelles réagissent

Une vingtaine d’assistantes maternelles se rendent régulièrement au relais pour participer aux activités : motricité, éveil musical, loisirs manuel. Elles viennent de La Ferté-Alais, D’Huison-Longueville et Baulne. La mobilisation s’inquiète de l’isolement des assistantes maternelles et du manque de socialisation des enfants avant leur rentrée scolaire. La municipalité tente de rassurer : « Les familles continueront d’être informées et aidées dans leurs démarches de recherche d’assistantes maternelles. Elles trouveront les réponses à leurs questions sur le site et Facebook de la ville. Nous continuerons d’accueillir régulièrement le camion de la PMI sur le parking de la salle des fêtes. Nous vivons à l’heure des restrictions et nous devons nous adapter même si certaines décisions sont contraignantes et impopulaires. »

Les conseils municipaux de D’Huison-Longueville et de Baulne ont pris connaissance du dossier fin avril. « On déplore cette fermeture, mais nous n’avons pas les moyens d’ouvrir une structure, explique Xavier Guilbert, conseiller délégué à l’Enfance à la mairie de Baulne. Il faut que l’on arrive à trouver une solution ensemble où plusieurs petites communes peuvent se greffer » Le 11 mai, la municipalité de D’Huison-Longueville a reçu une partie du collectif en mairie : « Nous soutenons totalement leurs démarches pour alerter et nous les aiderons à trouver solution. Nous allons nous adresser au Conseil départemental de l’Essonne et aux maires des communes voisines pour savoir quelles seraient les rattachements possibles ou le partage de relai itinérant. »