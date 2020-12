Essonne : le Relais télésanté de Moigny-sur-Ecole labellisé

La Conférence Régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) et l’ARS Ile-de-France ont remis le label Droits des usagers de la santé au Relais médical Télésanté Sud-Essonne de Moigny-sur-Ecole.

Cette remise a eu lieu lors d’une cérémonie en ligne le mercredi 25 novembre dernier. Elle est venue couronner les efforts menés localement pour maintenir l’accès aux soins des habitants du territoire avec une offre innovante.

Le projet a été l’un des 13 labellisés au niveau régional et vient conforter la volonté de Pascal Simonnot, maire, de développer ce service. « Nous avons accueilli 54 patients par jour en septembre et avons quasiment fait en octobre, malgré le confinement, ce que l’on faisait en janvier et février avant la crise sanitaire…