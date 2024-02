Essonne : le restaurant La Grenouille de Saint-Vrain appelle à l’aide

Le restaurant La Grenouille à Saint-Vrain risque de fermer ses portes définitivement. L’équipe a lancé une cagnotte en ligne pour leur permettre de payer leur prochain loyer.

Le restaurant La Grenouille est au bord du précipice. L’établissement centenaire, situé sur la commune de Saint-Vrain, lance un appel à la générosité auprès des particuliers et des entreprises pour maintenir le lieu ouvert. Il souhaite récolter des fonds d’ici la fin du mois de février pour payer le loyer. Tous les dons, petits et grands, sont acceptés.

En cuisine et en salle, une seule personne, Steve Choperena, directeur et fils d’Annick Blondelle, gérante de la Grenouille depuis avril 2002. « Je me bats aujourd’hui pour sauver La Grenouille, un restaurant emblématique qui a traversé les décennies avec passion et dévouement, écrit Steve Choperena sur le réseau social Facebook. Ce lieu, tenu par ma mère pendant plus de 20 ans, est bien plus pour nous, c’est un symbole de résilience, de partage et de convivialité. » Pascal Munoz, ancien chef cuisinier de l’établissement et compagnon d’Annick Blondelle est décédé de la maladie de Charcot il y a un an et demi. « Il aimait la cuisine, ensemble on a développé le restaurant et tout a été très vite… », confie avec émotion la gérante âgée de 66 ans. Depuis, le duo mère-fils rencontre des difficultés à joindre les deux bouts et les dettes s’accumulent.

La municipalité a indiqué être très attentive à la situation du restaurant « qui fait partie intégrante de l’histoire de Saint-Vrain ». Corinne Cordier, maire de Saint-Vrain, apporte son soutien : « Les difficultés rencontrées par l’établissement, et qui pourraient mettre en jeu sa pérennité, sont partagées ainsi que la recherche de solutions. »

Un lieu où se retrouver dans des soirées festives

Le restaurant, installé rue Saint-Caprais, souhaite se réinventer et mobiliser les âmes charitables autour de leur projet : garder le côté brasserie traditionnelle, installer une épicerie de produits locaux, proposer un espace jeux et cocooning sous le kiosque, aménager une terrasse végétalisée l’été, former les jeunes des quartiers, accueillir des jeunes talents cuisiniers branchés réseaux sociaux pour leur offrir l’accès à une cuisine professionnelle le temps d’un repas et poursuivre les soirées à thèmes – chant, concert, danse, stand-up…

Chaque vendredi soir, La Grenouille organise des soirées karaoké. Le restaurant aime rassembler les foules pour les fêtes comme le Nouvel an chinois et la Saint-Patrick. Le vendredi 23 février, les habitués du restaurant saint-vrainois organisent une soirée d’anniversaire pour Steve Choperena qui a fêté ses 43 ans le 20 février. A partir de 20 heures, le public est convié à venir savourer des frites maison et des planches de charcuterie et de fromages à 15 euros. Cette soirée est l’occasion de rencontrer le duo et de comprendre l’importance de maintenir ce lieu convivial ouvert.

Horaires : jeudi 11h30-14h, vendredi et samedi 11h30-14h et 19h30-22h, dimanche 11h30-21h30.