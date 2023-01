Essonne : le salon Art et Matière revient du 28 janvier au 5 février

Essonne : le salon Art et Matière revient du 28 janvier au...

Le 47e salon Art & Matière commence le samedi 28 janvier 2023.

L’emblématique salon Art & Matière reprend du service ! Du 28 janvier au 5 février, les artistes exposent dans quatre communes du sud de l’Essonne. Trois d’entre eux sont invités d’honneur : la sculptrice Sylvie Koechlin, la peintre d’origine ukrainiennne Oksana Yambykh et l’artiste-graveur Ema Kawanano.

Les peintures, les sculptures et les arts visuels sont à découvrir au centre culturel Robert-Dumas de Maisse du lundi au samedi de 14h30 à 19h et les dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.