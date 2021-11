Essonne : le salon Art-Expo de Ballancourt-sur-Essonne tire sa révérance

Jusqu’au 21 novembre, le public est convié à découvrir 112 artistes exposants au dernier salon d’art de Ballancourt-sur-Essonne.

« J’ai beaucoup de mal à me dire que c’est le dernier Art-Expo, confie le sculpteur et invité d’honneur Roland Actéon. L’ambiance chaleureuse et amicale va beaucoup me manquer. »

C’est avec beaucoup d’émotions que les organisateurs et les invités d’honneur ont prononcé les derniers discours de l’Art-Expo. Robert Pouliquen, commissaire du salon depuis ses débuts en 1980, a raccourci son discours et fini par un « à plus » émouvant.

Une salle métamorphosée en salle d’exposition