Essonne : le salon Arts en fête se tient jusqu’au 29 janvier à Breuillet

Le public est convié à découvrir la 35e édition du Salon des Arts en fête dans la salle Gervais-Pajadon de la commune de Breuillet.

C’est le retour du salon d’arts breuilletois comme l’avant Covid-19 où 81 artistes exposent 220 œuvres dans la salle des fêtes. L’association Arts et Loisirs s’est montrée ravie de retrouver son public avec le sourire et un pot de l’amitié pour clôturer le vernissage qui a eu lieu le samedi 21 janvier à 18h30.

Les deux invités d’honneur de cette année sont l’artiste-sculpteur et peintre officiel de l’armée Danièle Dekeyser et le peintre larziacois Marcel Soyez. L’association était entourée d’une centaine de personnes pour cette première journée d’exposition. Elle a remis des prix à cinq artistes (voir ci-dessous).

A chaque édition, l’association organisatrice met en lumière l’un de ses nombreux ateliers d’arts manuels. Après l’art de la copie l’année dernière, c’est le groupe d’encadrement et cartonnage qui a eu le droit à son espace d’exposition. Les visiteurs peuvent admirer les prouesses des adhérents qui suivent les cours de Véronique Mouttet le vendredis après-midis.

Les prix du public seront remis dimanche prochain à 17h30. Il est encore temps de faire un tour au salon et de voter !

Lauréats 2023

Prix du Sénat : la sculpture en raku « Samouraï » de Pascal Lopez

Prix de l’Assemblée nationale : la peinture à huile « Espana » de Françoise Pernet

Prix du Conseil départemental : la peinture acrylique « Yasmine » de Michel Buret

Prix Cœur d’Essonne Agglomération : le dessin « Sa majesté » de Cely.L.

Prix de la Municipalité : Peinture : Emilie MOTA-MALDONADO pour ‘‘Liliane’ et dans la catégorie sculpture : DOSM pour « Aphrodite » en céramique et mosaïque Mention spéciale du jury : les peintures mixtes de Laka

• Salle des fêtes Gervais-Pajadon au 40, grande rue à Breuillet.

Entrée gratuite et catalogue à prix libre.

Horaires : du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-18h et le week-end 10h-18h.