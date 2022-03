Essonne : le salon Canicat’s à Egly se mobilise pour les éleveurs ukrainiens

Le salon de toilettage Canicat’s s’investit pour une collecte nationale mise en place afin d’aider les éleveurs ukrainiens.

Les refuges ukrainiens sont en danger. Les chiens, les chats et les chevaux meurent de faim. Les éleveurs n’ont pas toujours assez de caisses de transport, de véhicules, ni même d’essence pour sortir du pays en guerre… Certains sites sont touchés par les bombardements, les animaux sont enfermés et cachés dans des caves.

Les fournisseurs d’alimentation animale ne livrent plus. Seules les collectes solidaires leur permettent de nourrir leurs protégés. Le salon de toilettage Canicat’s à Egly a rejoint le groupe de soutien national pour les éleveurs ukrainiens mis en place par l’association technique internationale du Dogue de Bordeaux et Anne Dytrych, juge à la Fédération cynologique internationale.

Tous les dons sont acheminés jusque dans le Nord avant de partir dans des poids-lourds vers l’Ukraine. « Anne est une personne sérieuse, les dons vont au bon endroit jusqu’en Ukraine auprès de l’Ukrainian Kennel Union (ndlr : l’équivalent de la Centrale canine en France), nous avons un Green Pass pour entrer sur le pays », explique Laura Chappaz, fondatrice et gérante de Canicat’s.

Privilégiez les contributions financières que le dépôt de dons matériels

L’organisation bénévole et solidaire récolte de l’alimentation pour chiens, chats, chevaux, même périmés ou percés, des cages, des couvertures, des médicaments et du matériel vétérinaire. Laura Chappaz précise : « il faut privilégier les dons numéraires, car les professionnels ont des prix préférentiels et peuvent financer plus de croquettes qu’un particulier et il est plus simple de ne pas avoir à transporter les dons jusque dans le Nord. »

• Pour aider ATI Bordeaux :

Paypal : [email protected]

Virement : IBAN : FR76 3002 7172 8800 0203

7900 165 / BIC : CMCIFRPP