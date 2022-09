Essonne : Le salon de toilettage Canicat’s déménage à Saint-Germain-lès-Arpajon

L’institut de Laura Chappaz a quitté Egly pour s’installer à Saint-Germain-lès-Arpajon.

L’ouverture a eu lieu ce mardi 6 septembre. L’ancienne pharmacie de la résidence Louis-Babin a laissé place au salon de toilettage Canicat’s. Laura Chappaz, maître-artisan toiletteur et championne de France en 2010, a mûrement réfléchi depuis le premier confinement lié au covid-19 à devenir propriétaire d’un local pour son institut. C’est chose faite !

Un espace de bien-être pour les chiens et les chats

La gérante avait besoin d’un local plus grand afin d’accueillir dans de meilleures conditions les animaux. L’institut possède dorénavant trois postes de lavage et une salle fermée au calme pour la toilette des chats. Il y aura une plus grande gamme de cosmétiques à destination des animaux suivis par un vétérinaire et atteints d’une maladie de peau comme l’alopécie chez le spitz.