Essonne : le salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon revient du 26 février au 4 mars

Le salon du livre de jeunesse de l’association FLPEJR ouvre le 26 février et se termine le 4 mars à l’espace Olympe-de-Gouges de Saint-Germain-lès-Arpajon.

« Le livre a des pouvoirs magiques ! Vous ne le saviez pas ? Alors imaginez ce qui se passe dans la tête de votre enfant lorsque vous lui lisez une histoire, qu’il vous écoute et qu’il plonge dans l’univers que vous lui dévoilez. » L’association FLPEJR (Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres) invite le public à se plonger au cœur du monde merveilleux de la littérature jeunesse du lundi 26 février au dimanche 3 mars.

Cette année, le Salon du livre de jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon s’empare des pouvoirs des livres. La programmation permet aux visiteurs de découvrir les livres à travers le cinéma, le théâtre et le spectacle vivant. Cela fait déjà 25 ans que l’association organisatrice émerveille petits et grands avec un salon qui accueille auteurs, illustrateurs – professionnels et amateurs – ainsi que des maisons d’édition indépendantes.

La place des enfants libres de voyager

Sur place, il est possible d’échanger avec ceux qui ont imaginé des histoires destinées aux enfants – des tout-petits aux lycéens – et d’acheter des ouvrages auprès des 25 éditeurs présents et des deux librairies partenaires de l’événement, La Plume du Page à Arpajon et la Librairie coopérative Points communs à Villejuif.

Diverses animations sont proposées chaque jour de la semaine au grand public : expositions, coins lecture, spectacles, activités créatives, lecture dessinée, matinée professionnelle, initiation à l’animation, remise de prix, etc. Tous les ateliers sont gratuits, certains sont en entrée libre et d’autres sur réservation en raison des places limitées (06.40.31.98.75 / [email protected]). Le programme est visible sur le site internet sljeunesse.fr.

Comme chaque année, des auteurs interviennent dans des établissements scolaires pour monter un projet collaboratif autour du thème du salon. Comme indiqué dans notre édition de la semaine dernière, l’association FLPEJR organise la deuxième édition de son Concours des nouveaux talents de l’illustration jeunesse en Essonne. Onze illustrateurs amateurs sont en lice pour deux prix, celui du Jury et le second, celui du public. Il est possible de voter au salon jusqu’au soir du jeudi 29 février.