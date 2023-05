Essonne : le Salon Tattoo revient ce week-end à Etampes

La 15e édition du Salon international Tattoo aura lieu du vendredi 26 au dimanche 28 mai à la salle des fêtes Jean-Lurçat.

Comme chaque année, le Salon international Tattoo jette l’ancre à la salle des fêtes. A l’intérieur, ce sont une trentaine de tatoueurs, venus de toute la France, mais également de Suisse ou de République Dominicaine, qui jeteront l’encre pour un rendez-vous qui d’année en année séduit un public de plus en plus nombreux.

L’art ancestral est devenu populaire, et dans un monde où il est de plus en plus difficile de sortir de la masse, le tatouage est devenu un véritable moyen d’expression. Le dessin arboré fièrement permet d’affirmer sa personnalité. Bref, il participe à la construction de soi. Le salon, organisé par Rémy et Sandra, est devenu au fil des ans une référence.

Un concours de cosplay

Nouveauté cette année, une autre culture populaire sera présente dans le salon, le Cosplay. Le costume play consiste à se déguiser en un personnage de fiction, qu’il soit issu d’un manga, d’un animé, d’un film ou même d’une série TV. Une autre pratique populaire qui rassemble une communauté de plus en plus nombreuse en France. Ce concours de Cosplay aura lieu ce samedi 27 mai. Le meilleur cosplayer sera récompensé par un prix d’une valeur de 300 € valable sur l’expo ou au salon Rémy Tattoo.

Evidemment, ce salon se veut être avant tout un lieu où l’on pourra se faire tatouer, et la trentaine d’artistes tatoueurs présents proposeront un large choix de style et de couleurs aux visiteurs.Un espace piercing dédié sera également présent.

En partenariat avec le magasin JouéClub, une garderie d’enfants sécurisée et ludique avec un concours dessin et des lots à gagner, sera proposée aux parents. Des concerts les vendredi et samedi soirs, des animations tout le week-end, ponctueront ce qui est devenu un événement incontournable à Etampes.

• Salon international Tattoo aura lieu du vendredi 26 au dimanche 28 mai à la salle des fêtes Jean-Lurçat. Ouvert vendredi de 12h à 23h, samedi de 10h30 à 23h et dimanche de 10h à 19h30. Tarif spécial : 5 € (vendredi), 8 € (la journée samedi ou dimanche) ou 20 € les trois jours. Plus d’infos sur Instagram Convention Etampes