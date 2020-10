Essonne : le Service civique, un tremplin pour les jeunes

Vendredi 9 octobre, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Amélie De Montchalin était à Evry-Courcouronnes et Grigny afin d’échanger avec les jeunes et les associations sur le Service civique. En juillet dernier, le président Emmanuel Macron annonçait la création de 100 000 Services civiques supplémentaires.

« Si je n’avais pas fait de service civique, je n’aurais pas repris mes études. » Allel Ilham, 27 ans, fait aujourd’hui des études de comptabilité. Après avoir arrêté l’école sans son baccalauréat, elle a choisi de faire un service civique en 2016 à La Fabrik’ à talent, structure municipale d’accompagnement des jeunes de la Ville d’Evry-Courcouronnes. Vendredi 9 octobre, la jeune femme a partagé son expérience avec Amélie De Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, qui était de passage dans les locaux pour aborder la question du Service civique. La ministre était accompagnée d’Eric Jalon, préfet de l’Essonne, du député Francis Chouat, du vice-président à la citoyenneté du Conseil départemental Alexandre Touzet ou encore de Stéphane Beaudet, maire de la ville.

Révélateur de vocation

En 2018, ils étaient 140 000 jeunes à prendre cet engagement qui s’étale sur une période de six à douze mois dans des domaines d’activités variés (éducation, culture, loisirs, sport, mémoire, citoyenneté, développement international, action humanitaire et intervention d’urgence). Comme Allel, nombreux sont ceux qui ont vu dans ce Service civique l’occasion de rebondir. Guidée par Sami Mesbah, directeur de la Jeunesse de la Ville, la ministre a pu discuter avec d’autres volontaires. « En sortant d’un bac général, je ne savais pas ce que je voulais faire, alors on m’a proposé d’être volontaire ici, raconte Ilies Bennamour, 28 ans, aujourd’hui en école de cinéma. J’ai choisi une mission sur l’ouverture d’une structure numérique culturelle, ce qui a débouché sur la Micro-folie du centre commercial Evry 2. C’est grâce à mon service civique que j’ai su m’orienter professionnellement. »