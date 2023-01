Essonne : le sprinter de l’Everest présente son projet de film à Milly-la-Forêt ce vendredi

La commune de Milly-la-Forêt reçoit l’alpiniste Marc Batard la Maison des associations le vendredi 27 janvier 2023 de 19h à 20h30 pour une conférence sur son ascension de l’Everest en solitaire.

Une rencontre exceptionnelle, un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre l’Everest comme si vous y étiez. C’est le projet de film de l’alpiniste Marc Batard et de l’équipe de production de documentaires Carbone Zéro installée à Milly-la-Forêt.

Le vendredi 27 janvier à 19 heures, l’homme de 71 ans et la société audiovisuelle présenteront leur film à financer qui porte déjà ce nom, “L’Everest en partage”. Toutes les séquences sont en majorité tournées. Il reste tout le travail de post-production à fournir qui représente un coût global de 51.146 euros. Les producteurs ont créé une cagnotte en ligne pour collecter une partie de la somme, 36.746 euros. A l’heure actuelle, plus de 3.200 euros ont été récoltés sur la plate-forme “touscoprod bu proarti”.

Les internautes qui feront un don de dix euros ou plus auront leur nom inscrit à la fin du générique du film. Pour quinze euros, il sera possible de recevoir un lien pour voir le film depuis chez vous. L’ensemble des contreparties sont mentionnées sur le site, allant de dix à 5.000 euros. Le documentaire devrait être monté d’ici mi-mars 2023.

Mais qui est Marc Batard ? C’est un guide de haute montagne âgé de 71 ans qui a gravi seul l’Everest en moins de 24 heures sans oxygène. Le recordman est surnommé le sprinter de l’Everest. Il n’avait que 37 ans à cette époque. Il souhaite relever à nouveau ce défi à 71 ans et devenir l’homme le plus âgé à avoir gravi cette montagne toujours sans oxygène. Il passera par une voie qu’il a repéré lors d’un vol en hélicoptère, un passage plus sécurisé. Durant la conférence du vendredi 27 janvier, il reviendra sur ces cinq dernières années d’entraînement et sur ce qui le pousse à se surpasser en montagne.