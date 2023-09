Essonne : le Stock et la ville de Mennecy lancent le Tremplin by Le Stock

Le bar Le Stock et la mairie de Mennecy lancent le Tremplin by Le Stock.

A la clé pour les trois finalistes, un concert au théâtre Jean-Jacques Robert de Mennecy qui peut accueillir près de 660 spectateurs assis. Le jury attribuera aussi des récompenses personnalisées pour accompagner au mieux les groupes les plus méritants.

Après 5 ans d’existence et plus de 300 concerts, le bar de la zone commerciale Montvrain a décidé de créer son concours pour découvrir et soutenir les talents de demain.

Neuf soirées, 27 groupes, entrée gratuite

Le Tremplin by Le Stock est ouvert aux artistes franciliens en priorité, en solo, en duo ou en groupe, mineurs acceptés avec autorisation parentale. Les seules conditions : pouvoir assurer un concert de 30 à 45 minutes avec 90 % de compositions originales et une reprise maximum. Tous les styles ont leur chance : instrumental, rock, hip-hop, électro, métal… « On a déjà reçu plus d’une cinquantaine de candidatures, on en est fier, souligne le gérant, Pascal Rocherieux. On a des groupes qu’on a déjà eu en concert au Stock et de purs inconnus qui ont su se démarquer. »

Le bar dispose d’une salle équipée avec lumières, sono, batterie, ampli guitare et basse. Un ingénieur son sera sur place. L’établissement a programmé 9 soirées entre septembre et juillet pour présenter 27 groupes au public : le 22 septembre, le 20 octobre, le 10 novembre, le 8 décembre, le 26 janvier, le 23 février, le 29 mars, le 26 avril, le 31 mai et le 5 juillet pour la finale à l’espace culturel menneçois.

Les événements, ouverts à tous et sans réservation, auront lieu dans la salle qui a une capacité de 180 personnes. Le jury sera composé de membres de l’équipe du Stock, de la mairie de Mennecy et des partenaires de l’opération, dont la Maison des Jeunes et de la Culture Boby-Lapointe de Villebon-sur-Yvette .

Les talents de la première session ont déjà été dévoilés. Le tremplin démarre avec Persephone’s Revenge, un duo électro indie pop à voir vendredi à la Fête de l’Huma sur le stand de Cœur d’Essonne agglomération, Möön, groupe électro pop avec une dizaine de titres à son actif et Juliam, chanteuse ittevilloise finaliste du concours « Ma ville a du talent » en 2021 qui sort son

premier EP cette année.

Le concept est soutenu par la mairie de Mennecy qui souhaite accompagner l’activité du bar à concerts et la création locale. « Il n’y a pas de droit d’entrée à payer, c’est un système fragile à soutenir, car le Stock accompagne la scène culturelle locale », précise le maire Jean-Philippe Dugoin-Clément.

• Envoi de candidature : [email protected]

Règlement sur www.le-stock-mennecy.fr

Adresse : 7, rue Charles-Péguy.

Présent sur Facebook et Instagram.