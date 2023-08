Essonne : le temple de la pop culture se trouve à Etréchy

Franck Galiègue, grand collectionneur de voitures de cinéma et de séries, a ouvert le musée Pop Central regroupant des véhicules de collection et des jeux vidéo.

La DeLorean de « Retour vers le futur » et Choupette de la saga « La Coccinelle » sont les premières à faire chavirer le cœur des visiteurs du musée Pop Central. Ce nouvel espace dédié à la pop culture expose près de 50 voitures de l’histoire du petit et grand écran et plus de 100 machines de jeux vidéo. Toutes ces pièces de collection seront visibles du grand public à partir du 2 septembre. Le musée propose des stages de conduite payants de ces véhicules d’exception et de tester des jeux sur les bornes d’arcade et les kiosques de démonstration de consoles. Car oui, le créateur du musée et le responsable de l’espace Jeux vidéo le confirment, la passion se partage !

Des collections d’exception

« L’accès aux bornes d’arcade est compris dans le prix du billet, c’est du jamais-vu ! », sourit Franck Galiègue, fondateur du musée Pop Central. Bien sûr, le duo demande aux visiteurs de prendre soin des objets de collection.

Franck Galiègue derrière la chaîne Youtube « Movies Car Central » aux 322 000 abonnés et Gwen Leblond de l’association Games’N Co? à l’origine de salons de jeux vidéo dans la région, sont de grands passionnés devenus experts dans leur domaine. Le premier est collectionneur de voitures de cinéma et de séries. Le second se passionne pour les jeux vidéo. Les deux possèdent des collections remarquables. Les plus grandes d’Europe.

Le musée est installé dans les locaux de l’ancien Bricomarché à l’entrée d’Etréchy par la RN 20. La façade ne paie pas de mine, mais l’intérieur fait rêver toutes les générations ! Dès l’entrée, les visiteurs sont plongés dans la pop culture avec la Peugeot 407 blanche de « Taxi 5 » – celle qui finit à la verticale – une boutique de produits dérivés et un espace détente avec jeux rétrogaming et buvette.

L’aménagement du musée sera terminé en septembre

Cet été, le musée a ouvert ses portes quelques week-ends avant son ouverture officielle, programmée courant septembre. La date est encore à définir. Il est en cours d’aménagement. Certaines voitures exposées attendent leur affichette et d’autres l’ont déjà. Elles informent sur l’histoire du modèle, du film et s’il s’agit d’une voiture originale ou d’une réplique. A Etréchy, il est possible de voir la vraie Fast Attack conduite par Jason Statham dans « Fast & Furious 7 » ou encore la fameuse Dodge Ice Charger qui saute au-dessus d’un sous-marin dans le 8e film de la saga.

Des jeux vidéo en illimité avec un billet

Côté jeux vidéo, Gwen Leblond a vu les choses en grand avec plusieurs espaces dédiés aux consoles de salon : Nintendo, Playstation de Sony, Sega et XBox de Microsoft. Chaque console a son kiosque de démonstration avec un ou plusieurs jeux à tester. Dans l’espace Playstation, les visiteurs peuvent jouer aux côtés de la mythique Dodge Viper du jeu de course automobile Gran Turismo qui a été validée par les développeurs du studio Polyphony Digital.

Des bornes d’arcade ont déjà ravi petits et grands. Il y en aura davantage après l’ouverture officielle, dont des machines datant des années 1970. Les vitrines sur l’histoire des jeux vidéo seront prêtes pour septembre.

• Adresse : 7, avenue du Pont-Royal à Etréchy.

Horaires voués à évoluer : mercredis et week-ends de 10h à 18h.

Tarifs actuels qui seront revus à la hausse après l’aménagement complet du musée : 20 €/adulte, 12,50 €/enfant (5 à 14 ans) et gratuit pour les – de 5 ans

Site : popcentral.fr/museum