Essonne : le théâtre a son festival à Cerny du 9 au 11 juin 2023

Le Comité culturel cernois (les 3C) organise pour la première fois son festival de théâtre avec des pièces tout public. Les billets sont à prendre sur place.

Les Cernois et les amateurs de théâtre seront ravis de savoir qu’un festival de théâtre vient de naître dans cette commune du Val d’Essonne ! Du vendredi 9 au dimanche 11 juin, la salle Auguste-Delaporte sera animée par six compagnies de théâtre. Les spectacles sont payants et les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de représentations choisies : 10 euros la séance, 25 euros les trois spectacles et 40 euros la totalité de la programmation. Il n’y a pas de réservation à faire en avance, les billets sont à prendre sur place aux heures de spectacle.

Le vendredi 9 juin est destiné au jeune public avec la compagnie La locomotive des arts et son spectacle musical de marionnettes « Yoyo », d’après l’histoire du livre « La guitare – Hôtel de la guitare bleue », aux éditions Gallimard Jeunesse Musique. La représentation, d’une durée de 30 à 45 minutes en fonction de l’âge du public, est accessible aux écoliers en maternelle (10h) et primaire (14h). Les spectateurs vont découvrir l’instrument de musique qu’est la guitare à travers l’histoire d’un petit chat qui fête son anniversaire.

Le vendredi soir, à 20h, la Compagnie de la Liberté présente « A fleur de

mot » (1h30), un spectacle d’improvisation musicale et théatrale pour tous les publics.

Fane Desrues est au chant et au piano et Julien Cotterau mime et s’occupe des bruitages.

Le lendemain, le samedi 10 juin à 17h, la troupe de Soisy-sur-Seine Crépuscule met en scène les relations sociales au travail avec « Après la pluie ». Plus tard dans la soirée, à 20h, le public découvrira Angel Ramos Sanchez sur scène où il attend Julia Iglesias pour son concert. Le théâtre Se Busca promet d’embarquer le public dans un « savoureux voyage ibérique au cœur du mime, du conte, de l’illusion et du rire ».

L’association de théâtre Cube (CUlture Ballancourt-sur-Essonne) donne rendez-vous le dimanche 11 juin à 14h pour assister à « Quelqu’un », une comédie écrite en 2004 par l’auteur et metteur en scène Patrick de Bouter. A 17h, Anne Alvaro et François Corneloup présente deux lectures, « Paloma » de l’écrivain Italo Calvino (1923-1985) et « L’image » du dramaturge et prix Nobel de littérature en 1969, Samuel Beckett (1906-1989).

La dernière représentation du festival de théâtre cernois est « Reptile », écrite par François Chaffin du Théâtre du Menteur. Un duo de comédiens se confient face aux spectateurs sur le thème du désordre amoureux.

Texte