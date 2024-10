Essonne : le toilettage participatif, une initiative à Etampes qui va dans le sens du poil de votre porte-feuille

Le 4 octobre, c’est la journée mondiale des animaux. Pour l’occasion, le Républicain de l’Essonne parle d’un concept original qui démarre en Essonne. Depuis le début du mois d’octobre 2024, le salon de toilettage Athenadogs and Cat, situé dans la commune d’Étampes, propose une formule de toilettage participatif.

Inspirée du système des garages collaboratifs, cette initiative permet aux propriétaires de chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie de prendre part à certaines étapes-clés du toilettage de leur animal, en échange d’une réduction sur le prix final.

Athénaïs Epié, gérante du salon Athenadogs and cat, et son mari Jonathan De Groote, co-dirigeant et commercial dans l’automobile, ont eu l’idée de ce concept innovant pour permettre au client de combiner économies et bien-être pour les animaux. « Ce n’est pas accessible à tout le monde de toiletter un animal, mais on peut agir pour le rendre accessible au plus grand nombre en faveur du bien-être animal », souligne Jonathan De Groote.

La formule est simple : plus le propriétaire participe, plus la réduction est importante allant de -10% à -30%. Le client peut ainsi se charger de trois étapes : le démêlage, le bain et le séchage, toujours sous l’œil attentif d’Athénaïs Epié, qui se charge des tâches plus techniques comme la coupe, le nettoyage des yeux et des oreilles et l’entretien des griffes. « Je leur montre comment brosser avec le bon peigne selon la race de l’animal, à laver en profondeur son poil et à sécher correctement sa fourrure », énumère Athénaïs Epié.

Ce concept unique dans les environs regroupe plusieurs avantages : en plus de réduire le coût du toilettage, il rassure les animaux, souvent stressés lors de ces soins. « On ne se rend pas toujours compte du travail accompli et ce système, c’est l’occasion d’éduquer le propriétaire sur l’importance du toilettage, il apprend sous les conseils d’une experte et il paye moins cher, précise le co-dirigeant. En plus l’animal est rassuré de voir son maître à ses côtés, j’aime dire que notre salon c’est un institut de bien-être et de santé animal. »

Depuis l’ouverture d’Athenadogs and cat à Etampes en mai dernier, Athénaïs Epié met à disposition une salle d’attente pour les clients qui souhaitent rester voir le toilettage. Avant, elle travaillait à domicile et avait déjà l’habitude de travailler en présence des maîtres qui n’intervenaient pas forcément. « J’adore mon travail, c’est ma passion et je prends plaisir à expliquer ce que je fais », souligne-t-elle. Il est désormais possible de réserver un créneau du mardi au samedi entre 9h et 17h au 01.60.80.03.65.