Essonne : le troc, un système d’échange adopté par Cheptainville

Le groupe « Cheptain’Troc » rencontre un franc succès en cette période de covid.

« Cela permet de se rendre service entre gens du village, confie Renée, Cheptainvilloise adepte du troc. On s’aperçoit qu’il y a une vraie solidarité et, en ce moment, on en a besoin. »

Il y a deux ans, Kim Delmotte a lancé le groupe Facebook “Cheptain’Troc” pour que les habitants échangent des services entre particuliers comme réparer ou jardiner. A présent, 450 Cheptainvillois sont abonnés. « Il y a 850 foyers sur le village donc c’est une belle réussite, mais les anciens sont encore peu nombreux », indique la maire.

Des projets post-covid

Sur le groupe, les Cheptainvillois s’échangent des objets dont ils n’ont plus l’utilité avec des plantes vertes, des gâteaux pour les enfants ou encore des plats faits maison. « Il y a un côté jouissif de la surprise, car parfois je demande des vêtements été taille 5 ans, des friandises pour ma fille ou encore du fait maison et j’ai la surprise de les découvrir au moment du troc », explique Aurélie.