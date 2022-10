Essonne : Le Val-Saint-Germain a sa boulangerie

La Boulangerie du Val a été inaugurée le samedi 14 octobre au matin.

Mohamed et Hicham étaient deux hommes heureux samedi matin. Si la boulangerie est ouverte depuis le début du mois de septembre, cette inauguration venait marquer officiellement l’ouverture d’un commerce pour lequel ils se sont investis sans compter.

Hicham, les Val-Saint-Germinois le connaissent bien. C’est lui en effet qui tient depuis 2020 l’épicerie située au centre du village. Dans son discours, Serge Deloges, maire, rappelait donc le rôle d’Hicham dans la création de cette boulangerie. C’est lors d’une visite du maire accompagné des maires de Dourdan et de Corbreuse qu’Hicham glisse dans la conversation «monsieur le maire, ce qu’il manque au Val, c’est une boulangerie. Il faudrait que vous me trouviez un local», a rappelé le maire.

L’idée a levé facilement au sein du Conseil municipal. Après tout, avec 4 à 5000 véhicules par jour qui circulent sur la RD27, le potentiel est bien là. Les élus ont donc décidé que l’ancienne mairie-école du village, située en bordure de départementale, pouvait accueillir cette boulangerie.

Avec beaucoup d’huile de coude pour réaliser les travaux, et après 300000 € d’investissement global de la part des nouveaux boulangers, celle-ci a donc ouvert ses portes au mois de septembre. «C’est un rêve qui devient réalité », confiait Mohamed lors de l’inauguration.

La boutique de 137 m², dotée d’un espace snacking, est lumineuse et moderne. D’ores et déjà, les deux associés ont demandé à la mairie d’avoir un peu plus d’espace face à la demande importante à laquelle ils font face. Les familles de ces entrepreneurs qui ne reculent pas devant les efforts étaient présentes pour savourer ce moment festif samedi.

• Boulangerie du Val, ouverte du mardi au vendredi de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 20h, le dimanche de 7h à 14h30.