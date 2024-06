Essonne : le vélo a de beaux jours à vivre à Milly-la-Forêt

Le samedi 15 juin, la ville de Milly-la-Forêt a accueilli l’événement Osez le vélo avec sa bourse à vélos d’occasion, ses randonnées et son atelier de réparation. Ce fut l’occasion pour la mairie milliacoise et la communauté de communes des Deux Vallées d’inaugurer une piste cyclable et une base VTT avec neuf parcours touristiques.

Pour cette journée dédiée aux amoureux du cyclisme, la ville de Milly-la-Forêt a pu compter sur la participation du soleil, ce qui a encouragé les amateurs de randonnée vélo à participer aux deux parcours proposés par le collectif Voie douce Milly qui encourage le développement de mobilité douce entre les communes de Milly-la-Forêt et de Fontainebleau. Dans l’après-midi, un groupe de sportifs ont suivi l’un des 9 parcours de la base VTT, inaugurée le samedi 15 juin à l’Office de tourisme des Deux Vallées aux portes du parc du Moustier. Les cyclistes ont découvert les moulins et les châteaux des environs grâce au balisage du Comité départemental de la fédération de cyclotourisme. Ils ont pédalé aux abords du Cyclop, du Moulin Grenat de Moigny-sur-Ecole et de la Verrerie d’Art de Soisy-sur-Ecole.

© Voie douce Milly

Les neuf circuits démarrent à l’Office de tourisme, parcourant 20 à 54 km : quatre sont déjà balisés et les cinq derniers sont à suivre via un GPS en ligne spécialisé dans les itinéraires de randonnée. Ils sont classés du niveau vert (débutant), le plus facile jusqu’à la difficulté rouge (confirmé), en passant par le bleu (intermédiaire), comme sur les pistes de ski. Les trajets imaginés avec le Comité départemental de Cyclotourisme de l’Essonne invitent les habitants des Deux Vallées et les touristes à découvrir les paysages du sud-est du département au guidon d’un VTT : le plateau de la Grange rouge, les pierres levées, les menhirs et polissoirs ou encore la Vallée de l’Ecole avec son plateau agricole.

La communauté de communes des Deux Vallées (CC2V) a conçu un schéma directeur de circulations douces qui relient les 15 villes et villages du territoire afin d’offrir aux habitants des voies sécurisées pour des trajets quotidiens et pour des visites touristiques en collaboration avec la commission de tourisme à vélo en Essonne. « Si on veut encourager la pratique du vélo, on doit avant tout penser à la sécurité des cyclistes, souligne Bruno Delecour, maire d’Oncy-sur-Ecole et vice-président à la CC2V chargé du Développement économique. En 2025, on prévoit une piste cyclable traversant tout le village de l’entrée de Tousson à Milly-la-Forêt, cela permettra aux parents de laisser leurs enfants aller à vélo au collège dans la ville voisine. »

A Milly-la-Forêt justement, les pistes cyclables se multiplient « pour notre bien-être collectif, pour la préservation de la planète, mais aussi pour favoriser la cohésion sociale », appuie Patrice Sainsard, maire de la ville. « Après les boulevards Lyautey et Eboué, c’est au tour de la rue du Général Leclerc de bénéficier de travaux d’envergure pour faciliter la pratique du vélo sur cette voie », annonce-t-il à l’occasion de l’inauguration samedi dernier. Accompagné par de nombreux élus et des enfants milliacois, l’édile a parcouru les 3 km de cette nouvelle voie douce. La municipalité a bénéficié de subventions de la région Ile-de-France, des fonds des amendes des polices de la Préfecture de l’Essonne et le département de l’Essonne, ce qui permet un reste à charge communal de près de 278 euros sur les 730 566 euros HT du coût total des travaux.