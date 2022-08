Essonne : Léa Perthuis, championne d’équitation western a repris le centre équestre de Fontaineliveau

Le centre équestre Adamo Walti Stable est devenu le Twila Ranch. Depuis janvier 2022, le club de Fontaineliveau a une nouvelle propriétaire.

Léa Perthuis, 20 ans, a ouvert en début d’année le Twila Ranch, un centre équestre où l’on pratique l’équitation western, le travail au pied et le baby-poney dès l’âge de trois ans. Ici, on vient pour le plaisir, qu’importe son niveau, aussi bien pour du loisir que pour de la compétition.

L’ancien propriétaire des lieux, Adamo Walti, a décidé de passer la main à sa dernière compétitrice de haut niveau, Léa Perthuis. « Il voulait lui céder après la fin de ses études pour devenir monitrice d’équitation. Malheureusement, il est décédé avant, explique sa mère Muriel. Elle a repris le centre équestre en novembre 2021 et on a ouvert en janvier. » « C’était prévu qu’un jour, j’ai mon propre centre équestre, c’est arrivé plus tôt que prévu », ajoute Léa.

Travailler en harmonie avec le cheval