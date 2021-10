Essonne : l’éco-musée de Saint-Chéron présente trois peintres du Dourdannais

L’éco-musée du village expose trois artistes du Dourdannais-en-Hurepoix jusqu’au 24 octobre.

Des peintures à l’huile fleuries et fruités de Delphine Terrand, des aquarelles surlignés à l’encre de Chine par Jean-Paul Vernet et des carrés d’art abstrait peints par Jacques Hochenza.

Les visiteurs de l’éco-musée sont invités à admirer trois styles différents représentés par ces trois artistes-peintres locaux.

Ils se relaient pour accueillir le public tout au long de l’exposition les mercredis et les week-ends jusqu’au 24 octobre. Ils prennent plaisir à parler de leurs techniques et leur passion pour l’art.

Le samedi 9 octobre, Jean-Paul Vernet a présenté ses tableaux au public : des aquarelles de bateaux échoués, de chantiers colossaux en cours, des peintures abstraites inspirées de son voyage au Japon ou encore sa peinture de Notre-Dame-de-Paris incendiée.

• Horaires : mercredi et dimanche de 15h à 18h

et samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Eco-musée au 55 bis, rue Charles-de-Gaulle à Saint-Chéron.