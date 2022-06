Essonne : l’éco-parc de Vaubesnard inauguré à Dourdan

Les élus ont inauguré l’éco-parc de Vaubesnard ce vendredi 24 juin.

Il y avait de la joie et surtout beaucoup de soulagement pour les élus locaux présents vendredi dernier pour l’inauguration de l’éco-parc de Vaubesnard, un sujet qui a animé la vie locale depuis plus de 10 ans maintenant. Débat politique, action des environnementalistes, et parfois doutes et hésitations ont ponctué ce dossier qui est enfin sorti de terre.

L’éco-parc de Vaubesnard, qui a nécessité un investissement de près de 4,5 millions d’euros, s’étend sur une superficie de 10,9 hectares, dont seulement 3,9 hectares seront cessibles pour des entreprises, répartis en 9 lots, de part et d’autre du chemin de Vaubesnard. « L’ensemble des lots est à ce jour sous promesse de vente, démontrant ainsi l’intérêt du site et sa pérennité », souligne la Communauté de communes du Dourdannais-en-Hurepoix (CCDH).

3 hectares de surfaces commercialisées