Essonne : l’école de Moigny-sur-Ecole dans la web-série des Concerts de Poche

Le 17 mars, l’association artistique et sociale a publié des vidéos sur les répétitions et le concert des classes de CE1 et CE2 avec le chef d’orchestre Benjamin Vinit.

Quel bonheur de voir des enfants de 7 et 8 ans chanter ensemble de la musique classique ! « C’est un moment où on fait un petit peu plus partie de notre vie », « ça nous calme, ça nous fait rêver », « j’ai l’impression qu’on est en train de devenir des artistes »… Voici des mots d’enfants enregistrés dans l’un des épisodes de la mini web série documentaire des Concerts de Poche.

Des sourires sur tous les visages

Le réalisateur David Le Glanic a suivi durant trois mois le travail des 26 élèves de CE1 et CE2 de Moigny-sur-Ecole avec le chef d’orchestre Benjamin Vinit. « Nous avons filmé régulièrement en toute liberté et en longueur, sans intervenir, de manière à capter la vérité des émotions, se souvient David Le Glanic. Avec Laure Cousin de Tulipes & Cie, qui a produit la web-série, c’est le ton que nous souhaitions donner. »