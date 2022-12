Essonne : leçon pratique sur le devoir de mémoire pour des élèves de Breuillet

Les élèves de 5 classes de l’école Camille-Magné ont participé à une cérémonie commémorative pédagogique.

Rien n’a été laissé au hasard vendredi dernier, et un habitant passant par hasard à côté du monument aux Morts ce vendredi 9 décembre aurait pu penser qu’il s’agissait d’une cérémonie commémorative comme les autres. Deux indices lui auraient démontré que ce n’était pas le cas, en premier lieu la date du 9 décembre, et en second lieu la présence importante d’enfants de la commune.

La cérémonie était en effet “fictive” et ne correspondait à aucune date du calendrier mémoriel. Il s’agissait d’une cérémonie visant à éduquer les enfants sur ce qu’est une cérémonie, son utilité, son déroulement et son protocole. C’est le nouveau délégué militaire adjoint de l’Essonne, le lieutenant-colonel Martin Buliard, qui a proposé cette initiative aux communes, et Breuillet a été la première à répondre positivement à cette proposition.