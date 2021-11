Essonne : l’édition des boîtes de Noël a démarré le 13 novembre

L’année dernière, 850 boîtes à chaussures ont été remplies de bonnes choses et décorées aux couleurs de Noël.

La collecte aura lieu du 13 novembre au 15 décembre. Pour cette nouvelle année, les lutins derrière l’opération solidaire des Boîtes de Noël récoltent des kits pour les hommes, les femmes et les enfants. « Chaque jour, on peut avoir de nouveaux points de collecte et de nouvelles associations en demande de boîtes de Noël », précise Christiane Gloria, fondatrice de la page Facebook « Boîte de Noël 2021 Essonne ».

Les dons récoltés seront distribués à des associations de soutien envers les personnes précaires sans toit : Action Froid en Ile-de-France, Arc’cœurs dans le Val-de-Marne, Action Partage & Solidarité à Pussay, la Croix-Rouge à Limours (seule association à prendre pour les enfants), le Secours catholique de Gif-sur-Yvette, le Secours populaire de Verrières-le-Buisson et Solidarité Nouvelle pour le Logement. Chacune des associations s’occuperont de distribuer les boîtes auprès des personnes en difficulté lors de maraudes ou de distributions alimentaires : « dans la rue, dans les foyers, pour les femmes victimes de violences conjugales, pour les étudiants en situation précaire, dans les centres d’hébergements, etc. »

Quoi mettre dedans ?