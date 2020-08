Essonne : l’église d’Authon-la-Plaine rénovée grâce à un mécénat

Un cadeau inattendu pour l’église. Le portail de l’église Saint-Aubin est en cours de rénovation avec le mécénat d’une entreprise des Hauts-de-Seine.



C’est un début prometteur pour un édifice remarquable. La société Lefèvre, spécialisée dans la restauration du patrimoine, a choisi d’être mécène pour réhabiliter le portail de l’église Saint-Aubin.



Tout le matériel nécessaire, dont les pierres calcaires de Saint-Maximin, est pris en charge par l’entreprise basée à Gennevilliers. Pour le chantier, il en faut 52 au total. Elles sont taillées et ajustées à la main par Romain Aubrun, tailleur de pierre bénévole. « Cette action nous a donné un sacré sourire », confie Gilles Mignon, président de l’association Authon Patrimoine. Une action exceptionnelle pour les 380 Anthonais.



Les travaux représentent plus de 40 000 euros d’investissement et des centaines d’heures de travail. « Depuis début juillet, je viens tous les vendredis après-midis et les samedis à raison de 15 heures par semaine », appuie le chef de chantier chez Lefèvre. « J’ai découvert le projet l’année dernière lors des Journées du Patrimoine, explique-t-il. Je l’ai proposé à mon entreprise qui a dit oui très vite. »



Un patrimoine à chérir



Pour le maire Nicolas André, « un certain nombre de projets de rénovation vont s’enchaîner par la suite, car pour nous, c’est plus une chance qu’un fardeau d’avoir ce patrimoine sur la commune. »



L’église Saint-Aubin a déjà connu (…)