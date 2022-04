Essonne : l’église Saint-Didier de Bruyères-le-Châtel s’est fait belle

Les Bruyérois ont inauguré le nouveau visage de l’église Saint-Didier. Elle possède dorénavant un tout nouveau porche, une toiture et une charpente rénovée ainsi qu’une sacristie bien isolée.

« La réussite est là : une charpente rénovée, une belle toiture en particulier au-dessus du transept et du cœur dont les murs ont été également recrépis, le caquetoire restauré avec une belle charpente mise en valeur et une sacristie rénovée dans laquelle il ne pleut plus, agrémentée de quelques aménagements intérieurs, sans oublier la rénovation de l’éclairage intérieur », s’enthousiasme Bernard Gallet, trésorier de l’association paroissiale Bruyères/Ollainville.

Le mardi 19 avril, la municipalité, accompagnée par la communauté paroissiale Bruyères- le-Châtel/Ollainville et des différents acteurs du chantier, a inauguré les derniers travaux de grande envergure effectués sur l’église Saint-Didier.

Préserver le patrimoine bruyérois pour le transmettre aux adultes de demain