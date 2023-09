Essonne : l’épicerie et le restaurant Les Jardins de Courances ferment cet automne

La boutique et le restaurant de la rue du Moulin ferment leurs portes pour une durée indéterminée.

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux du Domaine de Courances le 14 septembre : « C’est avec beaucoup d’émotion que nous devons vous annoncer deux tristes nouvelles : le Restaurant des Jardins de Courances fermera à la fin du mois de septembre et la Boutique, fin octobre. » Les marques de sympathie et les retours compréhensifs n’ont pas tardé à se multiplier sous le post.

L’épicerie et le restaurant vont revenir

« On a besoin de faire une pause pour mieux rebondir et on reviendra plus fort, confie Patrick Deedess, administrateur du Domaine. On a de beaux projets dans les tuyaux. » La décision n’a pas été simple à prendre, mais cette fermeture est nécessaire pour repenser l’image du Domaine dans sa globalité avec les problématiques actuelles de la restauration et du commerce en circuit-court. La fréquentation des sites en lien avec la période d’ouverture du Domaine de Courances, du 1er avril au 1er novembre, fait que le restaurant se retrouve saisonnier et en période hivernale, les clients manquent à l’appel.

Le restaurant victime de no-show

Le restaurant des Jardins de Courances, ouvert en 2020, a été victime, comme une grande majorité d’établissements, de no-show. Les clients réservent et ne viennent pas. Le restaurant ne fait donc pas le plein. Bien que rénové et équipé d’une cuisine professionnelle, l’établissement ne correspond pas toujours aux attentes des nouveaux clients qui s’attendent à avoir une vue sur les jardins du domaine. « On rencontre une clientèle plus exigeante, c’est déjà arrivé que des personnes fassent demi-tour en voyant que notre terrasse était côté parking », confie Thibaut Foucquart, responsable du restaurant et de l’épicerie.

Le Domaine ne peut pas continuer sans un service de restauration qui assure les petits-déjeuners dans les hébergements gérés par Pierre d’Histoires, la préparation des pâtisseries pour le salon de thé face au jardin japonais et le service traiteur pour l’événementiel au château.

L’épicerie ferme fin octobre

Du côté de l’épicerie, ouverte en 2016, elle n’est plus alimentée par le maraîcher au potager clos-de-murs du château. Il a préféré s’orienter vers une culture de plein champ sur la plaine de Fleury avec moins de variétés pour garantir son activité agricole. La boutique reçoit moins de monde. « Depuis sept ans, d’autres boutiques de vente à la ferme ont ouvert, constate l’administrateur. Avant, on arrivait à rayonner au-delà de Courances. »

L’annonce de la fermeture a rempli l’agenda de réservation pour les prochains week-end, mais il reste un dîner surprise programmé le samedi 30 septembre avec le chef Benjamin de Aguiar, du restaurant Le Pâtisson à Villemoisson-sur-Orge. La boutique reste ouverte jusqu’au 29 octobre. De nombreux produits locaux cherchent preneurs.

• Adresse : rue du Moulin à Courances. Résa. sur www.billetweb.fr/diner-a-la-foulerie-du-30-septembre-2023