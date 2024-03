Essonne : les animaux de la ferme Tiligolo enchantent l’Ehpad Les Larris de Breuillet

Le mercredi 13 mars, la maison de retraite Coallia Les Larris a reçu la ferme Tiligolo avec Charlotte, clown-fermière et huit animaux.

L’après-midi du mercredi 13 mars, Bernadette, institutrice à la retraite de 82 ans et résidente à la maison de retraite de Breuillet, a joué le rôle de Mémé Ginette. Louis et Samuel, élus du Conseil municipal des Enfants, ont interprété Pépé Gillou et Pépé Michel. Equipés de vêtements prêtés par la ferme Tiligolo, ils ont nourri aux biberons les bébés animaux de l’association basée à Longjumeau.

Les résidents de la résidence Coallia Les Larris, les membres des Conseils municipaux des Enfants et des Seniors (CME et CMS) de Breuillet ont eu l’opportunité de faire la rencontre de Charlotte, clown fermière et d’adorables animaux de la ferme, dont les noms en feront sourire plus d’un lecteur. Il y a Chaussette, une chèvre de deux ans, les deux chevreaux, Pirouette et Cacahuète, les deux moutons Pelote et Francis Lalaine, le cochon de 2 mois, Tirelire et les deux lapins, Gribouille et Monsieur Moustache.

« C’est ma huitième saison et j’ai toujours autant de plaisir à le faire, confie Charlotte. J’aime voir les sourires sur les visages et prendre soin des animaux de la ferme Tiligolo du mieux possible. » La troupe a conquis le public pour un moment câlin. Proche de la ferme, on peut entendre un résident dire « Je suis tellement content de les voir, cela me rappelle ma jeunesse ! ».

Cette animation a été offerte par le Centre communal d’action sociale de Breuillet à la place des traditionnels coffrets gourmands de Noël.