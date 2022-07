Essonne : les antennes 4G font débat à Saint-Cyr-sous-Dourdan

Le hameau de Bandeville est une zone blanche identifiée par les autorités. Mais l’implantation d’antennes de téléphonie mobile fait débat.

Le new deal mobile, un accord signé en janvier 2018 entre l’Etat, l’Arcep et les opérateurs de téléphonie français doit permettre d’apporter la 4G pour tous. Ce dispositif prévoit la mise en œuvre d’une couverture ciblée, avec l’obligation pour chacun des opérateurs de déployer 5 000 nouveaux sites. Le village de Saint-Cyr-sous-Dourdan et son hameau de Bandeville est l’un des 22 sites identifié sur 18 communes en Essonne qui doit en bénéficier.

Mais à Saint-Cyr-sous-Dourdan, rien n’est jamais simple. Après avoir été contactée en janvier 2021 pour accueillir une antenne, la mairie a proposé 3 sites pouvant accueillir les équipements. « Il s’agissait d’un terrain situé au point culminant de la commune, du cimetière et du clocher de l’église », précise Jean-Pierre Moulin, maire du village. Des opérations de mesures effectuées par drone ont écarté les deux premiers sites, qui n’offraient pas une qualité de réception suffisante.