Essonne : les chauves-souris et les chouettes chevêches bienvenues aux Champs Soisy

En reconversion bio, les nouveaux propriétaires de l’ancien verger des Challois ont demandé au Parc du Gâtinais d’installer des nids sécurisés pour des oiseaux particuliers et autres mammifères volants.

Le lundi 15 mars, Pauline et Rodolphe Fouquet, exploitants agricoles du verger Aux Champs Soisy ont reçu la visite du Parc naturel régional du Gâtinais français. Julie Maratrat et Vincent Van de Bor, tous deux techniciens des milieux naturels, ont installé des abris pour les chauves-souris et les chouettes chevêches.

Quatre gîtes pour chauves-souris pipistrelles, murins et oreillards ainsi qu’un nichoir destiné aux chouettes chevêches. Les

abris ont été cloués sur des arbres et des poteaux du hangar, lieux privilégies par ces animaux nocturnes. A l’avenir, d’autres nichoirs sont prévus sur des piquets au milieu des vergers de pommes et de poires.