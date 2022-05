Essonne : Les Clés de Stef prend soin des instruments à vent à Morigny-Champigny

Stéphane Le Gall a fait le choix de la reconversion professionnelle. A 50 ans, il est devenu réparateur d’instruments à vent. Il aura un stand le samedi 28 mai au festival Les BrioFolies à Brières-les-Scellés.

Le saxophone, la trompette, les flûtes, les cuivres… Tous ces instruments n’ont plus de secret pour Stéphane Le Gall. Dans son petit atelier dans son ancien garage, le Morignacois répare, restaure et entretient tout type d’instruments à vent.

A 6 ans, il commence le saxophone, c’est le coup de cœur. Ensuite, il entame une carrière de fonctionnaire et donne des cours de saxophone. Le musicien intègre deux groupes amateurs, un plus axé big rock où il joue de la guitare et de l’harmonica et le deuxième orienté musique punk.