Essonne : les concours du Festival culturel « Plumes en fête » sont ouverts

Le Festival culturel « Plumes en fête » organise des compétitions de nouvelles et d’illustrations pour tous. Pour 2021, le lieu change : l’événement aura lieu sur la commune de Lisses.

Un salon pour mettre en lumière les auteurs et les illustrateurs amateurs des environs. Les associations Les Amis de l’école d’Echarcon et Plumes de Lisses ont décalé la 3e édition de leur festival culturel « Plumes en fête » initialement prévue en septembre 2020 aux 6 et 7 mars 2021. Ensemble, elles organisent deux concours pour ceux qui aiment écrire et dessiner.

Pour ceux qui aiment le cinéma et la BD

Les cinq catégories sont en fonction de l’âge des participants : les 8/12 ans concourront pour le prix Jeunesse, les 13/18 ans pour le prix Ado, les adultes âgés de 19 à 30 ans pour le prix Jeunes Adultes, les 31/50 ans pour le prix Adultes et les personnes de 51 ans et plus pour le prix des Sages.