Essonne : Les foodtrucks ont la cote à Mennecy

Ce premier dimanche de juin, la municipalité a organisé sa farandole des foodtrucks au centre commercial de la Verville. Parmi les restaurateurs, les Marmites de Lalia s’installe à Fontenay-le-Vicomte le 18 juin.

Les gourmands se sont donnés rendez-vous à Mennecy pour découvrir ou bien retrouver des foodtrucks locaux. Malgré la

météo mitigée, les visiteurs ont eu la chance de manger au sec à table sous des tonnelles au centre de la farandole.

Famille, amis et collègues ont pu savourer burger, bo-bun, pizza, etc. Les commerçants ont accueilli avec le sourire les clients. Le soleil n’est pas resté longtemps, mais le saxophoniste StephSAX était présent pour illuminer ce midi gris. Il a arpenté les allées et joué des morceaux de musique actuelle que tout le monde s’est amusé à chantonner entre deux bouchées. « C’est un plaisir pour moi de pouvoir jouer au milieu du public et de croiser des regards de gens heureux », confie le musicien originaire de Brétigny-sur-Orge.