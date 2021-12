Essonne : les footballeuses du FC Boissy-sous-Saint-Yon sensibilisées au numérique par Orange

Le 17 novembre, le football-club a accueilli les équipes d’Orange pour filmer le 1er atelier d’éducation au numérique.

C’est dans ces ateliers que l’on voit que le rôle d’éducateur prend tout son sens. La veille de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école, les jeunes footballeuses du club de Boissy-sous-Saint-Yon ont participé à un atelier sportif autour des bonnes pratiques du numérique initié par Orange. Il a porté sur le cyberharcèlement.

Une équipière seule au milieu d’une allée en tant que victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Elle reçoit des ballons de la part de ses camarades qui prennent le rôle des harceleurs et des témoins de la situation. Pas de sensibilisation assis dans une salle, les ateliers se déroulent sur le terrain.

« C’est plus pédagogique avec le football et les filles savent qu’elles peuvent se confier à nous si elles sont victimes ou témoins de harcèlement », souligne Emeric Gagneau, coach des U15. Cette année, il est référent pour le programme éducatif fédéral de la Fédération française de Football et a suivi les formations mises en place par

Orange.

• Numéro national en cas de violences numériques : 30.18. (6 jours/7 de 9h à 20h) Site : bienvivreledigital.orange.fr