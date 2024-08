Essonne : les frères de Saint-Jean de Dieu en mission au Burkina Faso et à l’Ile Maurice

Les 7 et 8 août, la Fondation Saint-Jean de Dieu, dont l’entrepôt est basé à Saint-Chéron, a expédié deux conteneurs vers l’Afrique.



« Si je peux passer un appel, j’aimerais que toute personne prête à se porter volontaire pour aider les plus pauvres viennent vers nous », appuie le frère Laurent, engagé depuis 17 ans au service des personnes sans abri au Burkina Faso. La Fondation Saint-Jean de Dieu, fidèle à l’esprit de son saint patron des malades, des hôpitaux et du personnel soignant, se consacre à offrir hospitalité et soins aux populations les plus vulnérables. Les frères de cet Ordre hospitalier sont présents dans plus de 50 pays, dont le Burkina Faso et l’Ile Maurice.



Le mercredi 7 août, un groupe de bénévoles s’est affairé à remplir un conteneur à destination de Bobo-Dioulasso, à 400 km au sud-ouest de la capitale du Burkina Faso. Parmi eux, le frère Laurent, 45 ans, venu exprès du pays d’Afrique de l’Ouest pour prêter main forte aux bénévoles présents à la plate-forme de Saint-Chéron. « Pour moi, il n’y a rien de plus noble que d’être au service des plus pauvres, confie-t-il. On vient en aide à plus de 1 500 personnes sans logis, qu’importe leur ethnie et leur religion. »



Un soutien essentiel pour les plus précaires



Avec des frères de Madagascar en formation sur Paris, ils ont chargé en une matinée une voiture, un abri de jardin, des livres et des tables d’école pour un centre de formation, des lits médicalisés pour un dispensaire et des vêtements pour une friperie solidaire. Les dons viennent de vide-maisons de particuliers, d’associations partenaires comme Coup de pouce à Authon-la-Plaine et d’établissements de santé qui renouvellent leurs équipements. Le conteneur mettra un mois et demi pour aller du port du Havre aux religieux de Saint-Vincent de Paul, en passant par le port d’Abidjan en Côte d’Ivoire. C’est le 42e conteneur envoyé en Afrique pour la fondation Saint-Jean de Dieu. Il sera déchargé au profit d’œuvres caritatives au bénéfice des personnes les plus précaires. De nombreux Burkinabés fuient les violences des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique, parfois, ce sont des enfants qui se retrouvent seuls, sans logis, ni famille. « Pour la rentrée, nous démarrons à Diébougou un projet de réinsertion socio-professionnelle destiné aux enfants de la rue avec un dortoir et diverses formations sur trois ans pour apprendre à être autonome : agriculture, coiffure, couture, électricité, élevage, maçonnerie, menuiserie, plomberie, soudure, etc », énumère le frère Laurent. Une première classe va ouvrir en septembre avec trente élèves.

Les bénévoles présents à Saint-Chéron le 8 août pour charger le conteneur de l’Ile Maurice. © Jean-Pierre Le Mauff / Fondation Saint-Jean de Dieu



Le jeudi 8 août, les bénévoles ont repris leur mission, cette fois pour envoyer du matériel à l’hospice Saint-Jean de Dieu à Pamplemousses, situé au nord de la capitale mauricienne, Port-Louis. Après un mois de voyage en mer, le conteneur apportera du matériel à cet établissement médicalisé, qui accueille 80 personnes âgées dépendantes. L’hospice a besoin d’équipements pour aménager les chambres et faciliter les déplacements des résidents, tels que des lits électriques, des tables de nuit, des cannes, des déambulateurs, et des fauteuils roulants. « Les conditions de vie s’améliorent petit à petit, mais il y a une partie de la population riche et une autre très pauvre. Le prix d’une nuit dans un palace de l’Ile Maurice revient au salaire d’un ouvrier mauricien », explique le frère Paul, responsable du Centre de missions à Saint-Chéron.