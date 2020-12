Essonne : les gars de la Colas en grève à Etampes

Un mouvement de grève national à l’initiative de la CGT a touché le groupe Colas le vendredi 27 novembre, et s’est décliné sur le site d’Etampes.

Une grève dans le milieu des travaux publics, c’est rare. Aussi, celle qui a eu lieu ce vendredi 27 novembre à Etampes, mobilisant une cinquantaine de personnes sur les 113 ouvriers basés sur le site était le signe d’une réelle inquiétude partagée par les salariés de la Colas.

En cause, la signature d’un accord entre le groupe et les syndicats CFTC et FO modifiant l’organisation du travail et la rémunération du personnel à compter du 1er janvier prochain.