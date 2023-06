Essonne : les habitants de 5 villages disent non aux éoliennes

Les 5 villages d’Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Fontaine-la-Rivière, Marolles-en-Beauce et Saint-Cyr-la-Rivière, ont organisé une consultation citoyenne ce dimanche 11 juin sur la possible implantation d’éoliennes.

Non ! C’est de manière franche et massive que les habitants des cinq villages qui étaient consultés ont répondu à la question de savoir s’ils étaient favorables ou non à l’implantation d’un parc éolien dans leurs communes respectives.

Ces derniers mois, la perspective de voir arriver de nouvelles éoliennes dans le Sud-Essonne avait provoqué un vif émoi. L’entreprise Energie éolienne solidaire était entrée en contact avec des propriétaires et les communes concernées. Plusieurs réunions d’informations ont eu lieu et celles-ci ont, à chaque fois, déchaîné les passions, et ont permis de constater que des opposants vindicatifs étaient fermement décidés à faire entendre leurs voix. Comme toujours dans ce type de situation, la question est de savoir si la majorité des habitants s’y opposaient ou si les plus bruyants n’étaient qu’une minorité.

Pour ne pas laisser la place au doute, les cinq villages concernés ont décidé d’organiser une consultation des habitants. Celle-ci a eu lieu ce dimanche 11 juin de 8h à 18h, et le résultat à l’issue des dépouillements est sans appel. Les habitants du territoire sont contre ces projets.

L’entreprise avait affirmé qu’elle n’irait pas contre le territoire

De 75 à 90% de non se sont exprimés lors de cette consultation. Certains font cependant une lecture plus fine de cette consultation. Ainsi, avec un taux de participation de 75% et 75% de non, à Arrancourt, la moitié des électeurs inscrits se sont donc prononcés contre l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal. De même, à Abbéville-la-Rivière, avec 56% de participation et 88,5% de non, là aussi, environ la moitié des électeurs inscrits se sont prononcés contre les éoliennes. Un résultat qui apporte une réelle légitimité au résultat de la consultation pour ces deux villages.

Dans les trois autres communes où la consultation avait lieu, le taux de participation est bien plus faible. Il est ainsi à 40% à Marolles-en-Beauce et frôle ce chiffre à Saint-Cyr-laRivière avec 39,53%. A Fontaine-la-Rivière, la mobilisation a été encore plus réduite, avec seulement 27% de votants. Le non dans ces trois villages a atteint respectivement, 78,38%, 90% et 83,66%. Une nette majorité des suffrages exprimés, mais une minorité des électeurs inscrits.

Dans tous les cas, ce résultat devrait déboucher sur des avis défavorables à l’implantation d’éoliennes par les 5 conseils municipaux concernés. Les opposants aux éoliennes devraient alors pousser un ouf de soulagement, l’entreprise Energie éolienne solidaire et ses représentants ayant affirmé, à plusieurs reprises, qu’elle ne porterait pas de projet qui va à l’encontre de la volonté des habitants et des communes. Elle avait même indiqué, lors de la réunion qui s’était déroulée à Arrancourt, le lundi 26 septembre 2022, que face à l’opposition de la mairie du Mérévillois, elle n’envisageait pas de s’implanter sur le territoire de cette commune.

Tous les opérateurs éoliens n’adopteront peut-être pas la même méthode. Sachant que dans les procédures administratives pour de tels projets, c’est le préfet du département qui signe, à la fin, le permis de construire, l’histoire des éoliennes sur le territoire n’est peut-être pas terminée.