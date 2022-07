Essonne : les habitants de Saint-Sulpice-de-Favières peuvent être fiers

Le village a participé au concours télévisé “Le village préféré des Français”.

Le classement a été dévoilé ce mercredi 29 juin par Stéphane Bern dans l’émission diffusée à l’heure de grande écoute sur France 3. A Saint-Sulpice-de-Favières, tous les habitants suivaient évidemment l’émission de près devant leur télévision.

« On était déjà très content lorsque l’on a vu que nous n’étions pas derniers. Ensuite, 13e, 12e, 11e, cela ne s’arrêtait plus. Jusqu’où Saint-Sulpice allait monter ? », confie Olivier Pétrilli, maire du village. Finalement, c’est à la 7e place que le nom de Saint-Sulpice-de-Favières est apparu sur les écrans, déclenchant son lot d’exclamation et de satisfaction.

« Je suis très heureux du résultat, très fier pour notre village. Depuis hier soir, je passe mon temps à remercier tous ceux qui ont voté pour le village », ajoute l’édile. Avec cette 7e place, Saint-Sulpice-de-Favière obtient la meilleure place d’un village essonnien à ce concours, faisant mieux que Janvry qui s’était hissé à la 8e position en 2018. A l’échelle régionale, seul le village de Barbizon a fait mieux en se classant 4e lors de l’édition 2015.

« Pour un petit village de 300 habitants comme le nôtre, comparé à Barbizon que nous prenons comme modèle, c’est une belle récompense. En tant que maire honoraire je suis fier de ce résultat. C’est une juste récompense de tout ce qui a été fait depuis 20 ans, pour protéger et préserver notre village, avec l’aide de la DRAC, du Département, de la Région et de la Communauté de communes. Saint-Sulpice-de-Favières appartient aux Saint-Sulpiciens et aux Essonniens », souligne Pierre Le Floc’h, maire honoraire.

Une notoriété qui existait déjà

Il n’empêche que pour le village, c’est un succès incontestable. « Ce qui était significatif lors de l’émission d’hier, c’est que chaque commune présentait ses spécialités culinaires, ses costumes folkloriques… A Saint-Sulpice-de-Favières nous n’avons que le patrimoine naturel de l’Arboretum du Domaine de Segrez et le patrimoine architectural avec notre église », souligne le maire.

Depuis la diffusion de l’émission présentant le village au mois de mars dernier, la mobilisation avait été générale en Essonne et en Ile-de-France pour soutenir Saint-Sulpice. « Il y a eu un soutien important des comités départementaux et régionaux du tourisme. Les collectivités ont également mis en avant Saint-Sulpice pour nous aider », ajoute-t-il.

Le village avait cependant un atout dans sa manche : sa notoriété. En effet, à l’instar de Barbizon, Saint-Sulpice-de-Favières est un village connu et reconnu bien au-delà de son territoire, dans tout le département, dans la région, et même au-delà. C’est notamment le cas chez les mélomanes, l’église du village étant l’écrin de concerts d’une grande qualité organisés régulièrement, particulièrement par l’Association pour le rayonnement de l’église de Saint-Sulpice (Aresulp).

Maintenant, reste à savoir quel sera l’impact pour le village de cette émission. S’il n’y aura pas la vague de visiteurs que connaissent habituellement les villages vainqueurs, « nous avons quand même remarqué qu’il y a un peu plus de visiteurs les week-ends, et nous nous attendons à en voir plus cet été », constate Olivier Pétrilli. Le maire entend bien, surtout, surfer sur la vague de l’émission pour faire valoir la nécessité d’entretenir le patrimoine du village, et de trouver les subventions et les mécènes qui pourront continuer à faire de Saint-Sulpice-de-Favières le village préféré des Essonniens.