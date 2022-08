Essonne : Les Ittevillois en tournage dans l’Auto-studio

Ce mardi 30 août, la compagnie L’œil du Baobab originaire de Colombes a investi le parking de l’espace culturel Georges-Brassens à Itteville pour proposer au tout public son atelier Auto-studio.

Rendez-vous ce soir à 21h30 sur le parking de l’espace culturel Georges-Brassens pour voir gratuitement avec Cinessonne « Jurassic World : le monde d’après » et les courts-métrages réalisés l’après-midi même avec des Ittevillois volontaires.



« C’était génial ! Très amusant ! Si c’était à refaire, je signerais tout de suite », sourit Joëlle, Ittevilloise de 54 ans. « On n’a pas l’habitude de faire de la comédie, mais on s’est pris au jeu », confie Sylvie, bénévole à l’association Poignée de sel. Tous les avis à la sortie du taxi anglais sont unanimes : l’expérience est extra !

Pour cette avant-dernière animation des Estivales, les Ittevillois sont venus en famille, entre amis, à deux, trois voire cinq personnes avec adultes et enfants. La société de production L’œil du baobab les invite à faire des groupes de 4 à 5 personnes pour réfléchir ensemble au scénario et au script du court-métrage. « Avec cet atelier, on arrive à mixer les générations, c’est super », s’enthousiasme Muriel Quoy, directrice du service culturel. Avec ce dispositif itinérant, la compagnie propose cinq vidéos à thème qui défileront dans l’auto-studio, un taxi anglais avec une caméra sur le capot et un fond-vert au niveau du pare-brise arrière.

Le désert, la plongée sous-marine, les zombies… Différents thèmes qui ont su inspirer les participants. Une fois le script en tête, ils ont filé sous la tonnelle des costumes, perruques et accessoires apportés par l’équipe de cinéastes. Une répétition, sans enregistrement, sous le regard attentif d’un membre de L’œil du baobab avec les portes du taxi ouvertes et directement après, le groupe enchaîne une à deux prises. La vidéo est rapidement montée et visionnée avec un générique de fin comprenant le nom du mini-film et ceux des comédiens amateurs.

L’ensemble ou bien une sélection des courts-métrages est à découvrir ce mardi 30 août à 21h30 lors du cinéma en plein air à Itteville.

La compagnie L’œil du baobab sera de nouveau sur le territoire de l’Essonne le mercredi 7 septembre à 14h à l’Espace Marcel-Carné de Saint-Michel-sur-Orge pour son atelier L’Entresort fond-vert où le public découvrira l’univers du cinéma autrement.