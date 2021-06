Essonne : les jeunes habitants de Chevannes ont enfin leur maison

La municipalité a invité les Chevannais à découvrir la maison des Jeunes le samedi 29 mai.

Le lendemain du premier anniversaire du Conseil municipal actuel, la maison des Jeunes est inaugurée. Une vingtaine de personnes ont souhaité découvrir les locaux à destination des jeunes entre 11 et 17 ans.

Au-dessus des vestiaires du stade municipal, la salle a été entièrement rénovée pour accueillir les collégiens à partir du 10 mai. Ils ont accès à une télévision avec console, une bibliothèque, un baby-foot, un billard, une table de ping-pong, un coin cuisine et un espace informatique.

La maison des jeunes de Chevannes sera gérée par l’association New Team Academy. Angelina Rodio et Swann Vieira sont actuellement en formation pour diriger la structure. Ils sont épaulés par trois jeunes en Service civique pour une durée de six à huit mois : Chloé Archambault, Clara Boudot et Allaric Planquette. Ils proposeront aux jeunes incrits de l’aide aux devoirs et l’accès à des ordinateurs offerts.

« Cette structure concrétise la mise en place d’une réelle politique jeunesse à Chevannes, souligne le maire Sami Ben Ouada lors de son discours. C’est un investissement de près de 35000 euros qui nous aura coûté en réalité 8000 euros. »

« Un projet mené par tous »

Le projet a été en partie financé avec le remboursement de l’assurance suite à la déclaration des dégâts des eaux constatés l’année dernière. Trois entreprises de Chevannes ont travaillé sur le projet dont deux bénévolement. La commune a aussi pu compter sur (…)

