Essonne : les Marmites de Lalia, un restaurant africain à Fontenay-le-Vicomte

Après quatre ans, le food-truck Les Marmites de Lalia se développe avec un restaurant fixe. Un projet concrétisé avec le soutien du réseau Initiative Essonne.

Les Marmites de Lalia, c’est un food-truck de cuisine africaine que les gourmands retrouvent chaque semaine aux gares d’Evry-Courcouronnes et de Mennecy, ainsi que devant les hôpitaux de Quincy-sous-Sénart et de Longjumeau. C’est aussi un restaurant avec un toit et des places assises à Fontenay-le-Vicomte depuis le 18 juin 2022.

Le spécialiste du tieb poulet et du mafé de bœuf a ouvert ce nouvel espace de restauration dans la zone commerciale du Lidl. « L’objectif premier quand j’ai créé Les Marmites de Lalia, c’était d’offrir une situation stable pour ma mère avec le food-truck, explique Sounkarou Sissoko, gérant de l’enseigne. L’aventure a bien fonctionné, alors j’ai imaginé un restaurant et j’ai eu besoin d’aide pour mener à bien ce projet. J’ai trouvé l’accompagnement à Initiative Essonne. » Sounkarou Sissoko a obtenu un prêt d’honneur de création d’un montant de 15.000 euros. « Sans ce prêt, les banques ne suivaient pas mon projet », confie-t-il comme la majorité des entrepreneurs soutenus par ce réseau associatif d’accompagnement et de financement.