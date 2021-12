Essonne : les œufs de Sylvain Barbery à Corbreuse sont champions du monde !

Les œufs de la Ferme du Pignon blanc ont été sélectionnés par le chef du restaurant La Rôtisserie d’argent pour sa participation au Championnat du monde de l’œuf mayo. Sébastien Devos a reçu le 1er prix ce 22 novembre.

« On s’est dit ce n’est pas possible, puis on réalise et c’est l’apothéose ! », confie Sylvain Barbery, exploitant de poules élevées en plein air et en agriculture biologique à Corbreuse.

Avec sa femme Lilia, ils ont appris la semaine dernière que la recette élaborée par le chef du restaurant La Rôtisserie d’Argent a obtenu la première place de la 3e édition du Championnat du monde de l’œuf mayonnaise. L’événement a été organisé le 22 novembre au Ground Control, à Paris avec 13 finalistes dont Sébastien Devos.