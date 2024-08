Essonne : les Papilles d’or, un guide exigeant pour régaler les gourmands

Tous les candidats à l’édition 2025 des Papilles d’or ont reçu la visite des jurys, l’occasion de revenir sur ce concours conçu et organisé en Essonne depuis un quart de siècle.



Les Papilles d’or sont devenus, au fil des ans, un label révélateur de talents en Essonne. Il met en avant des adresses gourmandes de commerçants et d’artisans volontaires, passionnés et engagés à offrir une belle expérience à la clientèle. « C’est un véritable repère pour les consommateurs et une reconnaissance incontournable pour nos commerçants, artisans et restaurateurs essonniens », reconnaît Patrick Rakotoson, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne (CCI Essonne).

Classés de 1 à 4 papilles en fonction de leur niveau d’excellence, les lauréats sont répartis en 15 catégories : boucherie, boulangerie, caviste, charcuterie, fromagerie, pâtisserie, poissonnerie, primeur, torréfacteur, traiteur, cuisine familiale/brasserie, cuisine du monde, restauration traditionnelle, gastronomique et food-truck.



A l’occasion de la 25e édition, la CCI Essonne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France (CMA-IDF), remettent, en plus des trophées Papilles d’or, un Prix du public. Pour la première fois, les internautes pourront voter pour leur coup de cœur.



Un label pointilleux avec un jury trié sur le volet



Chaque année, des jurys, composés d’un représentant de la CCI Essonne ou de la CMA-IDF, d’un professionnel et d’un consommateur aguerri, se rendent à l’improviste dans les établissements qui ont postulé pour évaluer l’expérience client. Pour l’édition 2025, les candidats avaient jusqu’au 31 mars pour s’inscrire. Ils sont 156 commerçants et artisans à avoir participé de leur propre initiative. Tous les ans, 15 à 20 % des postulants sont recalés, le label est exigeant. Des conseils sont donnés à ceux qui n’ont pas réussi à avoir la moyenne afin qu’ils progressent. « On apporte un avis de consommateur et en plus, on voit l’envers du décor, souligne Jean Terlon, ancien restaurateur et jury depuis trois ans pour les Papilles d’or. Dans les restaurants, on va faire une visite de la cuisine et des espaces de stockage, on va parler des réglementations. Comme on dit, tout ce qui brille n’est pas d’or. » Les critères d’évaluation portent sur l’attrait intérieur et extérieur du lieu, l’accueil, les services, le respect de l’hygiène et la qualité des produits. « Quand on finit une visite, on doit se demander : est-ce qu’en tant que client lambda, je retournerai ici ? Les lieux que l’on sélectionne sont des endroits qui, pour nous, méritent d’être connus, car on ressort avec la sensation d’avoir passé un bon moment », ajoute Arnaud Noulin, chef de projet à la CCI Essonne.



Pour obtenir une place de jury, l’organisation fait passer des tests aux prétendants, qu’ils soient des professionnels du secteur ou des particuliers avertis. « Pour être jury auprès des restaurateurs, il faut avoir un palais développé, être disponible les midis sur deux voire trois mois et être reconnu comme de vrais gourmets lors des tests des Papilles d’or », précise Agnès Deby-Bouquet, jury consommatrice.

Les Papilles d’or de l’année 2025 seront annoncées à l’occasion de deux cérémonies au théâtre Jean-Jacques-Robert de Mennecy le lundi 4 novembre pour les commerces et le lundi 18 novembre pour les restaurants. Chaque lauréat reçoit une synthèse de l’évaluation des trois jurys avec les points positifs et les axes d’amélioration à développer pour faire grimper sa note et encourager plus de clients à venir.

D’ici là, la liste des Papilles d’or est disponible sur le site www.essonne.cci.fr/les-papilles-dor.