Essonne : les pâtisseries de Rebecca commandées en un clic et à récupérer sur Dourdan, Massy et Etampes

La jeune pâtissière sensible aux régimes alimentaires spécifiques s’est lancée dans le click & collect.

Si vous souhaitez faire un goûter gourmand et peu sucré, la pâtisserie de Rebecca propose carrot-cake, banana-bread, brownie aux noix de Grenoble…

« Il est possible de commander au marché et de récupérer la commande la semaine suivante ou alors le client peut m’indiquer le jour souhaité et il vient chercher ses pâtisseries directement au laboratoire de Dourdan », explique Rebecca Baues.

Lors de l’annonce du deuxième confinement, la ville de Dourdan a mis en place un compte dédié aux commerçants locaux sur Fairemescourses.fr. « Ce site a permis aux personnes de Dourdan et des alentours de me découvrir, les commandes ont grimpé », sourit Rebecca Baues. Depuis plus d’un an, la pâtissière met au point des gâteaux secs et mœlleux avec un indice glycémique bas et des ingrédients 100 % d’origine végétale ainsi que des pâtes à tartiner (chocolat-noisette ou cacahuète-cannelle). Elle surprend les papilles avec des farines originales : pois chiche, (…)