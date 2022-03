Essonne : les Playmobil s’exposent à Méréville jusqu’au 13 mars

Le service Patrimoine de l’agglomération fait découvrir l’histoire du territoire avec une exposition en Playmobil.

Rendre la culture ludique et accessible au plus grand nombre, tel est l’objectif de cette exposition qui a ouvert ses portes le samedi 29 janvier dernier au public au centre culturel de Méréville. Et le public a complètement adhéré à cette proposition d’exposition

innovante. Au jeudi 24 février, ce sont en effet 1.500 personnes qui ont visité cette exposition, venant non seulement du territoire de l’agglomération, mais également bien au-delà.



« Nous avons eu des visiteurs des territoires voisins, par exemple de Lardy, Sainte-Geneviève-des-Bois, mais nous avons également eu des visiteurs venus de Nozay, Saintry-sur-Seine, de Paris, des départements voisins du Loiret, de l’Eure-et-Loir, et même de Seine-et-Marne ou de Vendôme pour ceux qui sont venus du plus loin », indique Aurore Dallérac, responsable du département Musée et Patrimoine Pays d’art et d’histoire de l’Étampois.