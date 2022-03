Essonne : les Roses esperança avec Arthur en joëlette à l’Urban trail d’Evry

Les Roses esperança vont participer le samedi 19 mars à

une course sur Evry. Les fonds récoltés pour la marche de 7km seront reversés à l’association.

Une première rencontre sous un ciel gris, mais il y a des sourires sur tous les visages. Arthur a 12 ans, il a une spasticité des muscles du côté gauche et se déplace à l’aide d’un déambulateur.

Volontaire et sportif, ce collégien originaire de Morsang-sur-Orge est inscrit au handi’foot à Evry-Courcouronnes. C’est dans ce club qu’il a fait connaissance avec Ethan, un des étudiants organisateurs de l’Urban Trail d’Evry-Courcouronnes. Le jeune garçon va y participer avec le soutien des Roses esperança composée d’une équipe d’handisport en joëlette.

« On sera plusieurs à se relayer pour participer à la marche de 7km avec Arthur », explique Eva, présidente de l’association saint-vrainoise engagée pour les enfants malades et la lutte contre le cancer.

Ce samedi 12 mars, Arthur a testé pour la première fois le fauteuil tout terrain monoroue à Saint-Vrain. Le samedi suivant, il participera à sa première course à l’Urban trail d’Evry-Courcouronnes.

L’organisation composée de professeurs et d’étudiants en STAPS accueille à toutes les éditions des participants en joëlette. « L’événement a été créé pour rassembler des personnes de tout âge, de toute catégorie et partager ensemble un défi sportif » , explique Eric Aubry, un des coordinateurs de l’Urban trail d’Evry-Courcouronnes. Cette année, il y aura les Roses esperança à la marche de 7km dont les fonds seront reversés à l’association saint-vrainoise et l’association Courir pour Marie à la course.