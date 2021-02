Essonne : les travaux reprennent en cœur de ville d’Arpajon

Les travaux de rénovation du cœur de ville d’Arpajon ont redémarré le lundi 1er février.

Cette nouvelle phase qui devait démarrer à l’automne dernier avait été repoussée par la municipalité. « Cette étape était prévue au mois d’octobre 2020. Nous avions alors souhaité temporiser et permettre aux commerçants de passer cette période précédant les fêtes de fin d’année dans les meilleures conditions possibles », rappelle Christian Béraud, maire d’Arpajon.

Le nouveau confinement et la fermeture des commerces décidée par le gouvernement n’a hélas pas permis la décision de la ville de porter autant de fruits qu’espérés, même si les commerçants de la ville ont multiplié les initiatives pour passer ce nouveau cap difficile.

Des déviations pour un impact minimal

Un peu plus de trois mois après, les travaux reprennent donc et ce décalage ne devrait pas avoir d’incidence sur le calendrier initialement prévu. « Le travail de préparation, et une étude plus fine sur le plan de circulation va nous permettre de tenir le délai de fin des travaux à septembre-octobre 2021 comme prévu initialement », précise l’édile.

Cette phase de travaux est coupée en 4 tronçons…

