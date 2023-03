Essonne : les U15 de Dourdan Sport s’imposent au Parc des Princes

Les jeunes footballeurs de la cité royale se sont imposés au Parc des Princes à l’occasion de l’Orange Football Challenge ce samedi 4 mars.

Les joueurs U15 de Dourdan Sport ont participé au challenge organisé à la mi-temps du match entre le Paris-Saint-Germain et Nantes samedi soir, et se sont imposés 4 buts à 3. La victoire était belle bien sûr, mais même sans celle-ci, la soirée aurait été inoubliable pour les jeunes joueurs dourdannais. Ce sont d’ailleurs eux qui en parlent le mieux: « La meilleure soirée de ma vie », «un truc de “fou” la pelouse du Parc des Princes», « on a eu la chance de voir le 201e but de Mbappé », «j’ai mis mon plus beau but au Parc des Princes».

Bref, un moment qui restera gravé dans les mémoires pour les jeunes champions de Dourdan Sport. L’Orange Football Challenge, fort de ses 22 ans d’existence, est un vrai succès auprès des clubs amateurs de la région des clubs de 3 clubs de Ligue 1 dont Orange est partenaire. Il a déjà réuni plus de 150000 participants. En Ile-de-France, c’est au Parc des Princes que le challenge se déroule.