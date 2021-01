Essonne : l’heure de la retraite à la Ferme du Grand Clos à Puiselet-le-Marais

Les producteurs de foie gras et de spécialités de canard de Puiselet-le-Marais partent à la retraite. Les derniers pots sont en vente à la boutique.

C’est le moment de faire le stock des produits de la Ferme du Grand Clos. Le dernier canard a été préparé le 15 décembre. Le lendemain, Sylvie Guerton et Bruno Lefèvre ont annoncé qu’ils partaient à la retraite en 2021. « Nos clients regrettent tous, ils disent que c’est bien dommage », confie Sylvie Guerton.

Sur leur page Facebook, les marques d’affection se multiplient : « Une retraite bien méritée, mais vos produits et nos rencontres au marché et à la ferme vont nous manquer », « on gardera un bon souvenir de la ferme du Grand Clos », « merci pour tous vos supers bons produits ».